Dreharbeiten in Remscheid : Oliver Pocher kassiert in Lennep ab

Oliver Pocher kassiert in Lennep ab

Dreharbeiten in Remscheid

Lennep Comedian Oliver Pocher hat für seine Late-Night-Show „Pocher – Gefährlich ehrlich!“ bei Edeka Rötzel in Lennep gedreht. Wann der Videoclip ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest.

Da haben sicherlich viele zweimal hingeschaut: An der Kasse von Edeka Rötzel in Lennep saß am Mittwochmittag für ein paar Kassiervorgänge ein ganz besonderer Kassierer. Der Comedian Oliver Pocher war auf Stippvisite und absolvierte ein kurzes Praktikum bei Inhaber Guido Rötzel und seinem Team.