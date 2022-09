Bäume in Remscheid gefällt : Obstbaumwiese im Tannenhof war „schutzlos“

Bäume in Remscheid gefällt

So war es am Sonntag geplant: Ein Experte zeigt beim Fest im Tannenhof, wie man einen Apfelbaum richtig schneidet. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Lüttringhausen Die Fällung der Bäume auf einer Streuobstwiese auf dem Gelände der Evangelischen Stiftung Tannenhof hat ein politisches Nachspiel. Die SPD hat einen Fragenkatalog eingereicht.

Die Vorfreude war groß, die Vorbereitungen liefen seit Wochen. Nach mehrjähriger Corona-Pause sollte am kommenden Sonntag das herbstliche Obstwiesenfest des Arbeitskreises Obstwiesenfest Bergisches Städtedreieck „auf dem schönen Gelände der Evangelischen Stiftung Tannenhof gefeiert werden“, wie es auf der Homepage der Naturfreunde Wuppertal heißt.

Daraus wird nun nichts. Bei einem finalen Abstimmungstermin Ende August im Tannenhof musste das Orga-Team feststellen, dass es die Streuobstwiese nicht mehr gibt. Die Obstbäume, die dem Fest den Namen und Rahmen geben und an denen ein Experte interessierten Gästen den Obstbaumschnitt demonstrieren wollte, waren nicht mehr da.

„Die waren konsterniert“, berichtete Frank Stiller, Abteilungsleiter in der unteren Naturschutzbehörde, am Dienstagabend im Naturschutzbeirat. Dort war das Thema auf die Tagesordnung gerutscht, weil die SPD einen Fragenkatalog eingereicht hatte. Man ist unter anderem verwundert, dass die Streuobstwiese gerodet wurde, ohne dass dies zuvor in der Bezirksvertretung Lüttringhausen oder im Naturschutzbeirat besprochen worden sei.