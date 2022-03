Remscheider Baumarkt ist um 2000 Quadratmeter gewachsen : OBI begrüßt den Frühling mit Neustart

Info

Schnäppchen Anlässlich der Neueröffnung in Remscheid wird es die kommenden Wochen Angebote im Baumarkt geben. Der Obi-Biber wird immer wieder mal zu Besuch kommen, sodass es sich sogar für die Kleinen lohnt, Mama oder Papa in den Baumarkt zu begleiten.

Obi ist deutscher Marktführer der Baumarkt-Branche. 1970 wurde der erste Markt in Deutschland eröffnet. Mittlerweile gibt es über 670 Märkte in Europa, darunter in Bosnien-Herzegowina, Italien, Österreich, Polen, Schweiz, Slowenien, Slowakei, Tschechien, Ungarn sowie 350 in Deutschland.