Ernste Worte von Remscheids Oberbürgermeister : Politiker sollen „Mutmacher“ sein

Aus Anlass der Einbringung des Doppelhaushalts 2021/22 hielt Burkhard Mast-Weisz bei der Ratssitzung eine Grundsatzrede. Die kommenden Wochen würden für die Remscheider „keine einfache Zeit werden“, prognostizierte der Oberbürgermeister mit Blick auf den zu erwartenden harten Lockdown. Foto: Jürgen Moll

Remscheid In einer Grundsatzrede zog Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz am Donnerstag eine Bilanz des Corona-Jahres und appellierte an den neu gewählten Rat, den Bürgern Zuversicht in eine Bewältigung der Krise zu vermitteln.

Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) hat die letzte Ratssitzung im Corona-Jahr 2020 zum Anlass genommen, um in einer Grundsatzrede Bilanz zu ziehen und zugleich Ausblick ins nächste Jahr zu werfen. Mit Blick auf die lange Tagesordnung, aber auch auf die aktuelle Gesundheitslage in der Stadt, hielt er am Donnerstagabend nur eine Kurzfassung, die vollständige Version lag zur späteren Lektüre auf den Tischen der Ratsmitglieder. Wir gehen in diesem Text auf beide Versionen ein.

Corona-Folgen

Info Kritik an Tagungsort und langer Tagesordnung Umzug Weil die Sporthalle West als bisheriges Ausweichquartier des Rates in der Pandemie (der Ratssaal ist zu klein) zum Impfzentrum umgebaut wird, fand die gestrige Sitzung in der Aula der Albert-Einstein-Gesamtschule statt. Kritik CDU-Fraktionschef Markus Kötter blickte der Ratssitzung im Vorfeld mit „einem mulmigen Gefühl entgegen“. Schließlich würden hier für „eine mehrstündige Sitzung“ mit langer Tagesordnung rund 80 Teilnehmer zusammenkommen. Es dürfe kein Infektionsgeschehen von einer Ratssitzung ausgehen.

„Die materielle Situation vieler Menschen hat sich corona-bedingt verschlechtert“, sagte der OB. Auch für die Stadtfinanzen habe die Pandemie drastische Folgen, denn die Stadt müsse neue Schulden machen. Dies werde „die nachfolgenden Generationen noch lange teuer zu stehen kommen“. „Besorgniserregend“ nannte der OB „die politischen und sozialen Zuspitzungen“ in der Pandemie. Die Menschen würden sich in der Krise verändern, ihre Ängste und Skepsis werde teilweise verstärkt. Er erlebe aber auch viel Engagement und Nachbarschaftshilfe. Ausdrücklich dankte der OB allen, die sich seit Monaten in der Pandemie „quasi pausenlos um Sicherheit und medizinische Versorgung gekümmert haben“.

Die kommenden Wochen würden für die Remscheider „keine einfache Zeit werden“, prognostizierte der OB mit Blick auf den zu erwartenden harten Lockdown. Die Ratsmitglieder forderte er auf, den Bürgern zu versichern, dass sie optimistisch sein können. „Ich fordere sie alle auf Mutmacher und Mutmacherinnen zu sein.“

Ärger ums Impfzentrum

Der OB übernahm die Verantwortung dafür, dass die Kommunikation über den richtigen Standort für das geplante Impfzentrum „nicht glücklich“ war. Er wies aber die Kritik zurück, man sei mit der Entscheidung für die Halle West einen Kompromiss eingegangen. Die gesundheitliche Versorgung genieße „absoluten Vorrang“. Zugleich habe man vor den Konsequenzen, die ein Impfzentrum am Hackenberg für den „einzigen Bundesligisten der Stadt“ bedeutet hätten, „nicht die Augen verschließen“ können.

Bedingungen für den Sport

Auch mit Blick auf die harte Kritik des Sportbundes an der Krisenkommunikation der Stadt vor wenigen Tagen, sagte der OB, dass es keinen Grund für die Sorge gebe, dass der Sport „unter die Räder kommen“ werde. Das Gegenteil sei der Fall. Mast-Weisz verwies auf den geplanten Hallen-Neubau an der Brüderstraße, die millionenschwere Erweiterung des Sportzentrums in Reinshagen oder die geplante Sanierung des Freibads Eschbachtal. Auch für die Anlagen in Hackenberg und Neuenkamp wolle man „angemessene Lösungen“ finden.

Stadtentwicklung

Der OB kündigte an, das Revitalisierungs-Konzept in der City fortsetzen zu wollen. Dabei gelte es die wichtige Frage zu klären, ob und in welchem Umfang die Stadt selber Immobilien erwerben soll. Der Umbau des Ebert-Platzes soll erst 2022 beginnen, im kommenden Jahr werde es „kleinere Maßnahmen“ geben.

Strategie