NRW-Kriminalstatistik in Remscheid OB warnt vor voreiligen Schlüssen zu Ausländerkriminalität

Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz warnt vor vorschnellen Interpretationen: „Es gibt noch keine Zahlen für unsere Stadt. Und bis es diese Zahlen gibt, möchte ich dringend dazu anraten, die Füße stillzuhalten.“ Jetzt schon die Statistik zu interpretieren, zäume das Pferd von hinten auf. „Sobald es Zahlen für Remscheid gibt, gilt es, diese genau anzuschauen und dann erst Aussagen zu treffen.“ Die Stadt befinde sich in Kriminalitätsfragen ohnehin im regelmäßigen Austausch mit der zuständigen Polizeibehörde. Ob sich der Auszug aus der Statistik wirklich auch in den Remscheider Kriminalitätszahlen widerspiegele, sei derzeit noch in keiner Weise absehbar, so der Oberbürgermeister: So sei noch nicht einmal klar, ob der dargestellte Anstieg von Straftaten Nichtdeutscher flächendeckend und gleichmäßig auf ganz NRW übertragbar sei oder ob es bestimmte Ballungszentren gebe, in denen besonders viele Straftaten geschehen. Gleichzeitig sagt Mast-Weisz auch: „Ich möchte weder etwas schön- noch schlechtreden.