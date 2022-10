Im Seniorenbüro Remscheid : OB steht Älteren Rede und Antwort

Remscheid Zwei Stunden lang hat Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz in entspannter Atmosphäre mit rund 20 älteren Remscheider Bürgern über deren Anliegen und Sorgen gesprochen.

Waffeln, Sahne, Kaffee und Sprudel – das Seniorenbüro an der Alten Bismarckstraße hatte sich in der Rolle als Gastgeber für den Dialog zwischen Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz und Bürgern der Generation 60+ gut vorbereitet. Alle Plätze rund um die große Tischtafel waren besetzt, eines der großen Themen auch hier: die Energiekrise, die steigenden Kosten, die Angst davor, im Winter frieren zu müssen.

„Ich wohne im Hochhaus ganz oben und war gerade dabei, mir eine Tasse Kaffee zu machen, da fiel auf einmal der Strom im gesamten Haus aus, für 20 Minuten“ erzählt eine ältere Dame. „Da wurde mir erst mal richtig bewusst, wie sehr wir doch auf Strom angewiesen sind.“ Der Oberbürgermeister nickt zustimmend. „Wir wollen den Teufel nicht an die Wand malen, aber natürlich könnte es mal zu einer Katastrophensituation kommen, in der dann wirklich länger kein Strom fließt. Aus diesem Grund halten wir eine Broschüre bereit, die auflistet, was man tatsächlich immer zu Hause auf Vorrat haben sollte, wie etwa ausreichend Frischwasser, ausreichend Lebensmittel und batteriebetriebene Taschenlampen.“ „Aber bitte verzichten Sie möglichst auf Kerzenbeleuchtung“, ergänzt Michael Zirngiebl augenzwinkernd – der Leiter der Technischen Betriebe (TBR) hat den OB zum Bürgerdialog begleitet: „Da könnte die Feuerwehr schnell überfordert sein.“

Was mit dem alten Sinn Leffers Gebäude denn nun passiert, fragt eine Anwohnerin. Man sei mittlerweile in ernsten Gesprächen mit dem derzeitigen Eigentümer. „Wenn er uns einen vertretbaren Kaufpreis anbietet, schlagen wir zu und dann rollen als erstes die Bagger an“, informiert das Stadtoberhaupt.

Die Ampelschaltungen für Fußgänger seien in Remscheid viel zu kurz, mokiert ein Gesprächsteilnehmer. Ältere Leute kämen bei Grün nicht komplett über die Straße. „Wir werden darüber mit den Verkehrsplanern sprechen“, verspricht Mast-Weisz. Und was jetzt mit den zu erwartenden Flüchtlingen passieren solle, möchte ein Senior wissen, „jetzt kommen ja wieder vermehrt welche zu uns.“ Es sei selbstverständlich, dass alles dafür getan werde, ausreichend Platz zur Verfügung zu stellen. Neben den bereits existierenden Unterkünften solle eine ehemalige am Talsperrenweg bald wieder eröffnet werden. Notfalls müssten aber auch Turnhallen umgerüstet werden. „Das ist nicht schön, aber besser als in einer kalten, zerbombten Ruine im Kriegsgebiet“, betont der OB und appelliert an alle, sich eines gerade in dieser Zeit bewusst zu machen. „Wir kämpfen gerade um unseren Komfort, viele andere Menschen um ihr Leben.“