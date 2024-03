Ausbildung in Remscheid Oberbürgermeister sieht Ausbildungszentrum voll im Zeitplan

Hat Remscheids Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) im eigenen Haus das wichtige Thema Ausbildung verschlafen? So sieht es zumindest die Remscheider CDU. Fraktionschef Markus Kötter wirft dem Stadtoberhaupt in einer Pressemitteilung „fehlendes Engagement“ vor. Begründung: Um die Pläne für ein Remscheider Ausbildungs- und Trainingszentrum (RATZ) sei es still geworden, seitdem die ursprüngliche Idee, es in den Räumen der ehemaligen Grundschule am Honsberg anzusiedeln, zu den Akten gelegt wurde. Auf diese Kritik angesprochen, bleibt der OB im Redaktionsgespräch gelassen. „Wir liegen voll im Zeitplan“, sagt Burkhard Mast-Weisz.