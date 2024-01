Stadtplanung in Remscheid Zerwürfnis im Rathaus hat personelle Konsequenzen

Der Konflikt zwischen Kutschaty und Heinze sei teilweise auch in öffentlichen Sitzungen oder Veranstaltungen offen sichtbar geworden, sagte CDU-Fraktionschef Markus Kötter im Gespräch mit der Redaktion. Bei der politisch weiter umstrittenen Frage etwa, wie das Gebäude des Berufskollegs an der Stuttgarter Straße künftig genutzt wird, hätten sich die beiden in öffentlicher Sitzung sogar widersprochen. Kötter hält die Personalentscheidung darum zwar für nachvollziehbar, fragt sich allerdings, was diese für die Bearbeitung der vielen wichtigen Aufgaben bedeutet, an denen die leitende Stadtplanerin bislang gearbeitet hat. Ob beim Thema DOC, dem Stadtteilentwicklungskonzept für Lennep oder bei der Entwicklung der Alleestraße könne sich die Stadt keine Vakanz erlauben. Diese aber entsteht nun, weil die Stelle von Frau Kutschaty neu ausgeschrieben wird. Sie soll „möglichst zeitnah besetzt“ werden, teilt die Stadt mit.