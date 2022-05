NRW-Ministerin in Remscheid : „Der Blick auf Lennep lohnt sich“

Remscheid Beim Besuch von NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) wurde deutlich, dass Lennep auch nach dem Aus für das geplante Outlet-Center viel Potenzial hat.

Mit einer halben Stunde Verspätung kam Ina Scharrenbach, NRW-Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, am Freitagnachmittag in Lennep an. Auf Einladung des Remscheider CDU-Fraktionsvorsitzenden Markus Kötter wollte sich die Landesministerin vor Ort ein Bild von der Situation in Lennep machen – gerade auch unter der Überschrift des kürzlich gescheiterten DOC-Projekts. Passenderweise hatte Kötter den Besuch unter das Motto „Quo vadis, Remscheid?“ gestellt. Das Thema, das dahintersteht, ist natürlich die Stadtentwicklung.