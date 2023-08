Öffentlicher Nahverkehr in Remscheid Stadtwerke: Möglichst wenige Schulfahrten sollen ausfallen

Im Gegensatz zu anderen Verkehrsbetrieben sei Remscheid in der guten Situation, dass es hier zumindest noch Bewerbungen auf Stellenanzeigen gebe. Seit Anfang 2022 habe man 44 neue Fahrer angestellt, 27 mehr als in einem vergleichbaren Zeitraum in früheren Jahren. „Darum beneiden uns viele Kommunen drumherum.“ Das reiche aber noch nicht aus, um die Rückstände aus der Vergangenheit zu kompensieren. Zwei Jahre lang hätten wegen der Pandemie keine Fahrer ausgebildet werden können, so Freund. Die betriebseigene Fahrschule der Stadtwerke habe zwar gearbeitet, verfüge aber nicht über die Kapazitäten, um das komplett aufzufangen. „Da laufen wir hinterher, wie viele andere auch.“ Besserung sei aber in Sicht. Acht Vorstellungsgespräche stehen aktuell an. Sechs Fahrer oder Fahrerinnen. werden eingestellt. Alle haben den Busführerschein. Sie müssten nur im Tarifsystem und Streckenkunden geschult werden. „Sie stehen uns nach sechs Wochen produktiv zur Verfügung.“ Insgesamt sei man auf einem guten Weg, „aber noch nicht da, wo sein möchten“.