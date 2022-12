Schule in Remscheid Nikolaus auf vier Hufen erfreut Gesamtschüler

„Das ist so süß“, schwärmt eine Schülerin und ihre Augen strahlen glücklich. Sie hat mit ihrer Klasse das Weihnachtslied „In der Weihnachtsbäckerei“ einstudiert, begleitet von Musiklehrer Sven Bernick an der Akustikgitarre. Lotti hört aufmerksam zu, die großen Ohren wackeln hin und her. Aber sie ist auch ein wenig aufgeregt. „So viele Kinder kennt sie zwar, aber das Kostüm ist Neuland für sie“, erklärt Ursula Weishaupt und passt überhaupt ziemlich gut auf, dass das kleine Pony nicht überfordert wird. Aber auch die Klassenlehrer achten darauf, dass ihre Schüler nicht zu laut und stürmisch sind. Klassenweise dürfen sie näher an Lotti herantreten.