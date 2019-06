Kulturpolitik : Neustart für die Kulturbörse vereinbart

In der Kantine des Teo Otto Theaters trafen sich etwa 40 Kulturschaffende zum Kulturdialog, um über die Zukunft der „Kulturbörse“ zu beraten. Foto: Christian Peiseler

Remscheid Die etwa 40 Vertreter der freien und städtischen Kulturszene übten nach dem Ausfall im Mai Manöverkritik.

Im nächsten Jahr soll es eine neue Auflage der Kulturbörse im Teo Otto Theater geben. Darauf haben sich die über 40 Teilnehmer des Kulturdialoges bei ihrem jüngsten Treffen geeinigt. Den 13. September haben die Kulturschaffenden ins Auge gefasst, den Tag des Offenen Denkmals. Eigentlich war die dritte Präsentation der Remscheider Kulturszene in Form einer Börse in diesem Jahr für den 12. Mai geplant gewesen. Das Treffen sagten die Organisatoren kurzfristig ab, weil nur 24 Anmeldungen vorlagen. Zu wenige, um das Theater so bespielen zu können, dass es einen guten Eindruck hinterlassen hätte. Die Teilnehmer übten Manöverkritik und diskutierten über Wege, die Veranstaltung besser zu organisieren und zu bewerben.

Katja Wickert von der Initiative „Ins Blaue“ gefielt der Titel „Kulturbörse“ nicht. Er sei eher langweilig. Vielleicht könne so etwas wie ein Kultur-Wahl-O-Mat aufgebaut werden mit anschließender Wahlparty. Die Schriftstellerin Nicole Rensmann fand das Motto „Wenn man sich nicht kennt, kann man auch nichts zusammen machen“ wenig sexy.

Info Akteure für „Kultur macht stark“ gesucht Förderprogramme Kathrin Volkmer stellte den Teilnehmern das Förderprogramm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung „Kultur macht stark“ vor. Es sei bis 2020 genügend Geld für Kooperationen im Topf. Kontakt in der Akademie Remscheid: 0 21 91/794 377.

Bisher gab es zwei Kulturbörsen im Teo Otto Theater, in den Jahren 2014 und 2016. Die erste blieb als großer Erfolg mit über 40 Ständen und einem dichten Programm in Erinnerung. Bei der zweiten veringerte sich die Zahl der Teilnehmer deutlich auf unter 30. Im Unterschied zur „Nacht der Kultur“ mit meist über 70 Mitstreitern haben die Kulturschaffenden bei der Kulturbörse mehr Zeit zum Kennenlernen und zum Austausch. Die Kultur braucht Partner, so die Grundidee. Alleine können die meisten Einrichtungen ihre Projekte kaum stemmen. Dazu fehlt es überall an Geld und Personal. Doch durch Kooperationen gelinge es, Kompetenzen zu nutzen und gemeinsam kreativ zu werden. Das haben die bisherigen Kulturbörsen gezeigt. Zu den erfolgreichen Projekten der ersten Kulturbörse zählte zum Beispiel das Musical „Der kleine Horrorladen“, eine Kooperation zwischen der Musikschule und dem Westdeutschen Tourneetheater. Danach folgte eine regelmäßige Zusammenarbeit.

Die Teilnehmer übten Kritik an den bisherigen Kommunikationswegen. Ohne eine eigene Webseite im Zusammenspiel mit Facebook und Instragram sei die „Kulturbörse“ in Zukunft nicht ausreichend präsent. Ohne die neuen Medien ließen sich keine neuen Besuchergruppen erreichen. Markus Heip, Museumspädagoge des Deutschen Werkzeugmuseum und Puppenspieler, sagte: „Ich sehe hier nur etablierte Gesichter. Wir brauchen aber junge Menschen und andere Themen. Wer will schon ewig einen Puppenspieler sehen?“

Claudia Sowa, Intendantin des Westdeutschen Tourneetheaters und mit Beatrice Schlieper (Grüne) Initiatorin der Kulturbörse, betonte den Sinn des Treffens. „Die Kulturbörse war dafür gedacht, die freie Szene zu stärken“, sagte Sowa. In Wuppertal verstünden sich die freien Kulturschaffenden als eine Gemeinschaft, in Remscheid sei das leider nicht der Fall.