Schöne Aktion in Remscheid : Neunjähriger spendet Taschengeld fürs „Five-Seven“

Mats Joswig hat auf Youtube einen Beitrag gesehen, in dem es um Kinderarmut ging und wollte helfen. Dem Neunjährigen war es besonders wichtig, von seinem eigenen Taschengeld zu helfen.

Da sage noch mal einer, dass auf Youtube nur alberne Videos geltungsbedürftiger Menschen zu finden sind. Der neunjährige Mats Joswig hat auf der Videoplattform einen Beitrag gesehen, in dem es um Kinderarmut ging. Das hat den Jungen sehr beeindruckt und traurig gemacht. „Ich habe weinen müssen, als der Film zu Ende war. Ich habe meiner Schwester und meinen Eltern davon erzählt“, sagt der Neunjährige. Und er habe den Wunsch verspürt, zu helfe . „Es gibt Kinder in Deutschland, die sind so arm, dass sie nicht einmal einen Adventskalender haben“, sagt Mats. „Ich habe dann meine Schwester gefragt, die beim Foodsharing mithilft, ob sie nicht irgendeine Idee habe, wo Mats mithelfen könnte“, sagt Jennifer Joswig, Mats‘ Mutter. Eine Idee sei dann das Jugendcafé „Five-Seven“ gewesen, das auf jeden Fall Hilfe gebrauchen könne.

Dem Neunjährigen sei es besonders wichtig gewesen, von seinem eigenen Taschengeld zu helfen. Also sei er zusammen mit seinem Vater Jörg zum „Five-Seven“ an die Nordstraße gefahren. „Wir haben mit Koch Andreas Schmidt darüber gesprochen, welche Hilfe sinnvoll und nötig ist“, sagt Jörg Joswig. Dann habe Mats sein Taschengeld in Höhe von zehn Euro genommen und sei mit seinem Vater zum Einkaufen gefahren. „Wir haben Obstkonserven und Puderzucker gekauft, weil Andreas Schmidt sagte, dass er das brauchen könnte“, sagt Mats. Sein Vater ergänzt: „Wir finden das ganz toll von Mats, auch dass er sieht, dass es uns gut geht und anderen eben nicht und er helfen will. Daher haben wir das unterstützt und ein wenig aufgestockt“, sagt Jörg Joswig.