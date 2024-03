Kampfsport in Remscheid Neunjährige trotzt Mobbern dank Kickbox-Schule

„Ich habe mir meinen Wackelzahn vor dem Training selbst gezogen“, berichtet Millena Nürnberger sichtlich stolz: „Ich wollte es niemandem gönnen, mir den im Kampf auszuschlagen.“ Die 9Neunjährige ist in ihrer Altersklasse deutsche Meisterin im Kickboxen. Dabei trainiert sie erst seit zwei Jahren. Viermal die Woche bringt ihre Mutter sie zur Kampfsportakademie in Lennep, doch auch zuhause geht das Training weiter: „Sie springt Seil und macht ihre Liegestütze, um fitter zu werden. Ständig wünscht sie sich neue Sportgeräte“, verrät Mutter Susen Nürnberger und lacht. Die Barbies seien mittlerweile aus dem Kinderzimmer ausgeräumt, damit Millenas Sportutensilien dort Platz finden. Dass die neunjährige Grundschülerin in so kurzer Zeit eine solche Begeisterung für den Sport entwickelt, hätte wohl keiner erwartet. Denn dass sie überhaupt mit dem Kickboxen angefangen hat, hat einen eher traurigen Hintergrund.