Konzert in Lennep: Neujahrsempfang mit Simon & Garfunkel

Remscheid Beim ersten Konzert des Jahres in der ausverkauften Lenneper Klosterkirche sorgte traditionell die beliebte Coverband aus Erfurt mit den größten Hits des Songwriter-Duos Simon & Garfunkel für gute Stimmung.

Auf der anderen Seite präsentierte das Erfurter Quintett aber auch nicht ganz so bekannte Stücke wie das zarte „A Heart in New York“, zu dem Frank auf seine sympathische Art eine überhaupt nicht peinliche Ansage machte: „Paul Simon hatte sein Herz in New York – wir haben heute unser Herz in Lennep.“ Das, liebe Gäste aus Erfurt, beruhte ganz und gar auf Gegenseitigkeit. Was auch am bisweilen stürmischen Applaus und der hervorragenden Stimmung im Publikum zu sehen war: Bis in die hinterste Reihe auf der Empore wurde etwa bei den Simon-Solohits „Graceland“, „The Obvious Child“ oder „You can call me Al“ eifrig mitgeklatscht, geswingt und dem Stuhltanz hingebungsvoll gefrönt. Natürlich war es aber neben dem über alle Zweifel erhabenen Songmaterial vor allem auch die große Klasse der Musiker. Die kamen nämlich gleichzeitig so bodenständig und sympathisch rüber, als würden sie nicht vor ausverkauftem Haus spielen, sondern lediglich nach einigen Bierchen auf der privaten Gartenparty mal eben ein paar Songs miteinander jamen. Und spielten dabei aber musikalisch durchaus anspruchsvolle und so unterschiedliche Songs wie

„50 Ways to leave your Lover“ oder das immer wieder geniale „The Sound of Silence“ fehlerfrei. Auch der kurze Solopart von Gitarre, Bass und Schlagzeug zeigte, welche große instrumentale Klasse da auf der Bühne stand.