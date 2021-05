Corona in Remscheid : Neues Testzentrum eröffnet, Inzidenzwert sinkt

Remscheid Eine weitere Corona-Teststelle hat am vergangenen Freitag in Lennep am Injoy-Fitnessstudio an der Robert-Schumacher-Straße den Betrieb aufgenommen.

Die Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr und Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

Unterdessen ist die Notbetreuung der Klasse 2 der Grundschule Kremenholl wegen eines Coronafalls von der Quarantäne betroffen. Insgesamt belief sich am Dienstag nach Angaben der Stadt die Zahl der unter Quarantäne stehenden Infizierten auf 447. Zusätzlich standen 791 Personen als Verdachtsfälle unter häuslicher Quarantäne.

Insgesamt hat sich die Corona-Lage in der Stadt aber weiter entspannt. Nach Angaben des Robert-Koch-Institutes sank der Sieben-Tage-Inzidenzwert weiter. Er wurde am Dienstag mit 136,5 angegeben.

(red)