Technik aus Remscheid : Neues Smartphone kommt im Herbst

In der coWORLD an der Kölner Straße hatte Dr. Jörg Wurzer zu den 2. Volla Days geladen. Foto: Jürgen Moll

Lennep Bei den 2. Volla Days, die am Wochenende in Lennep stattfanden, waren die meisten Besucher wegen der Corona-Krise nur virtuell anwesend. Dr. Jörg Wurzer brachte sein Publikum auf den neuesten Stand zum Remscheider Volla Phone.

Das Volla Phone ist ein Gerät made in Remscheid. Der Remscheider Unternehmer Dr. Jörg Wurzer will mit dem von ihm selbst entwickelten Smartphone eine Alternative zu den Platzhirschen Apple und Samsung bieten – nicht nur in Sachen Preis, sondern auch bezüglich der Bedienerfreundlichkeit und der Datensicherheit.

2017 hatte der Remscheider die ersten Überlegungen gemacht, im Herbst dieses Jahres soll das Smartphone dann endlich käuflich zu erwerben sein. Hinter der Idee, ein neues Smartphone auf dem Markt zu etablieren, stecken viele Überlegungen, viel Zeit und ebenso viel Kreativität – sowie die Vernetzung mit Partnern, Entwicklern und nicht zuletzt auch der Öffentlichkeit. Aus diesem Grund hat Wurzer am Wochenende bereits zum zweiten Mal die „Volla Days“ ausgerichtet. „Die erste Auflage fand im Mai des Vorjahres statt, wegen Corona sind wir bei der Neuauflage etwas später dran“, sagt der Unternehmer.

Info Das Volla Phone aus Remscheid Entwicklung Das Volla Phone wurde von Dr. Jörg Wurzer aus Remscheid seit dem Jahr 2017 entwickelt. Name Der Name kommt vom lateinischen Wort vollaticus, also der Fließende, der Fliegende. Preis Wenn das Volla Phone im Herbst auf den Markt kommt, wird es um die 350 Euro kosten. Damit liegt es im mittleren Preissegment für Smartphones.

Ebenfalls den Auswirkungen der Pandemie geschuldet sei die Tatsache, dass viele der internationalen Gäste des zweitägigen Forums, das in der coWORLD an der Kölner Straße in Lennep stattfand, nur virtuell anwesend waren. „Viele Interessierte wollten anreisen, aus Weißrussland, Ungarn, Indien, Spanien oder Finnland. Insgesamt erreicht das Volla Phone mittlerweile Menschen von China bis in die USA“, sagt Wurzer. So habe er kürzlich einen Artikel in einem chinesischen Magazin über sein Smartphone gelesen, sagt er und ergänzt lachend: „Er war allerdings nicht einfach zu verstehen.“

Acht Gäste sind nach Lennep gekommen, 22 virtuell zugeschaltet. Am ersten Vormittag der 2. Volla Days, die am Samstag und Sonntag stattfanden, präsentiert Wurzer den Entwicklungsstand. Dabei können die Anwesenden das Smartphone auch begutachten, es in die Hand nehmen und erste Eindrücke sammeln. Im Moment verlaufe alles wunderbar nach Plan, sagt Wurzer. „Die erste Crowdfunding-Kampagne via Kickstarter war erfolgreich, jetzt läuft eine weitere bei Indiegogo. Die erste Charge an Geräten für die Entwickler ist bereits geliefert worden“, sagt Wurzer. Ende Juni würden die Beta-Tester die Geräte zur Verfügung gestellt bekommen. „Es verläuft alles nach Plan – und ich bin froh, dass wir uns dafür entschieden haben, das Gerät bei der Bocholter Firma Gigaset fertigen zu lassen. Hätten wir es etwa in China produzieren lassen – wer weiß, ob wir wegen der Corona-Krise jetzt noch im Zeitplan wären“, sagt Wurzer.

Nach jetzigem Stand würde der geplanten Auslieferung des Volla Phones an die Kunden im Herbst nichts entgegenstehen. Ein weiterer Bereich, der im Rahmen der 2. Volla Days abgehandelt wird, bezieht ein Thema mit ein, das Wurzer bei der Entwicklung des Volla Phones bereits früh sehr wichtig gewesen ist: der Datenschutz. „Ich erhoffe mir gleich im Gespräch viele Impulse zu diesem Thema. Mein Ziel bei der Entwicklung des Volla Phones war es, die persönlichen Daten des Nutzers vor dem Missbrauch durch Google, Apple und anderen Firmen schützen zu können“, sagt Wurzer. So wird in Lennep etwa die konsequente Weiterentwicklung des Datenschutzes unter Verwendung verschlüsselter Kommunikationswege diskutiert.