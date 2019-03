Denkmal in Remscheid: Neues Leben in Röntgens Geburtshaus

Remscheid Im Untergeschoss des sanierten Fachwerkhauses am Gänsemarkt 1 in der Altstadt bringt eine Ausstellung den Besuchern die private Seite des Nobelpreisträgers nahe. Es entsteht ein Treffpunkt für internationale Wissenschaftler.

Die ersten drei Jahre seines Lebens hat Wilhelm Conrad Röntgen in der Lenneper Altstadt verbracht, am Gänsemarkt 1, keine hundert Meter entfernt von der evangelischen Stadtkirche. Ein unscheinbares Fachwerkhaus mit kleinen Fenstern, Satteldach und einem engen Treppenhaus stand dort. Seine persönliche Entwicklung und vor allem seine wissenschaftlichen Erfolge hat der Lenneper in anderen Städten vollzogen, in Utrecht, Würzburg, Zürich und München. Aber die drei Jahre haben Lennep zur Röntgenstadt gemacht.