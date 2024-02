Freizeitangebote in Remscheid Das neue Freibad Eschbachtal soll im Sommer 2027 die Tore öffnen

Anfang September 2023 wurde mit einer Party im Eschbachtal Abschied genommen vom altehrwürdigen Freibad. Bis an dieser Stelle wieder Kinder planschen können, werden noch einige Sommer ins Land gehen. Das berichtete Jochen Batz, Geschäftsführer der Firma Krieger, am Dienstag im Sportausschuss. Im Zeitplan, den der Chef der ausführenden Firma mit Sitz in Velbert präsentierte, ist eine Eröffnung erst für den Sommer 2027 vorgesehen. Zwar wird aktuell eine Fertigstellung des Millionenprojekts für den Herbst 2026 angepeilt. Eine Freibad-Eröffnung im November aber mache wenig Sinn, so Batz.