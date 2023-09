Kredite für die Generation 60 plus in Remscheid „Die Leute wollen ihr Zuhause behalten“

„Es gibt viele Ältere, die haben eine Immobilie, in der die ganze Liquidität steckt“, berichtete der Experte am Donnerstag bei einem Pressegespräch. Die aus Verbraucherschutzgründen eingeführte Immobilienrichtlinie mache es den Verbrauchern in diesem Fall schwer, den Forderungen des Gesetzgebers nachzukommen. Bisher gibt es für diese Zielgruppe Angebote von so genannten Teilverkäufen oder Leibrenten. In beiden Fällen gibt der Besitzer sein Eigentum an der Immobilie allerdings ab. „Das sehen wir als großes Problem an“, sagt Volksbank-Vorstand Andreas Otto. „Die Leute wollen ja ihr Zuhause behalten, sie wollen Herr im eigenen Haus sein. Das sind sie in diesen Modellen nicht mehr.“