Gesang in Remscheid : Neues Chorprojekt widmet sich Disney-Songs

Remscheid Noch sind sie etwas zurückhaltend. Kein Wunder: Es ist schließlich die erste Probe für die Teilnehmer des neuen Jugendchorprojekts „Vocal Summer Camp“ des Kreiskantors Johannes Geßner.

Doch bereits nach dem Aufwärmen und den ersten gemeinsam gesungenen Liedern legt sich die Anspannung und die Freude am Singen dominiert. Für die 13 jungen Teilnehmer zwischen zwölf und 20 Jahren wird es in den nächsten Wochen musikalisch vor allem ein Genre geben: Disney-Songs.

Daran wird in den kommenden Proben – immer donnerstags ab 18 Uhr in der Stadtkirche Lennep – natürlich auch gearbeitet. Das Ehepaar Geßner muss nach dem ersten Kennenlernen noch ausloten, wer am besten zu welcher Stimme passt. Das Ergebnis der insgesamt zehn Proben wird bei dem Disney-Gala-Konzert am 8. September präsentiert. „So ein Projektchor ist eine tolle Gelegenheit, erst einmal reinzuschnuppern, ohne sich direkt zu verpflichten“, sagt Katharina (20). Die junge Studentin sang bereits im Jugendchor und bei anderen Projektchören. Das Miteinander sei immer toll. Das aktuelle Projekt passe gut in die Semesterferien. Aber auch das Thema begeistert sie: „Die Songs gehen einfach direkt ins Herz.“