Gesundheit in Remscheid Deponie-Nutzung ist der Knackpunkt im neuen Abfallwirtschaftskonzept

„Sehr gelungen“ nannte Beatrice Schlieper (Grüne) das Konzept, das der neue TBR-Chef Axel Raue am Dienstagabend präsentierte. SPD-Sprecher Christian Günther sagte, seine Fraktion sei zu „90 Prozent dabei“. Große Probleme hat die SPD allerdings mit der Absicht der TBR, in Zukunft den Wertstoffhof an der Solinger Straße vom Standort am Fuße des dortigen Deponiegeländes nach oben auf die renaturierte Fläche des so genannten Plateaus zu verlegen. Ein Abladeplatz für Müll auf „dem teuersten Grundstück Remscheids“ sei mit der SPD nicht zu machen, sagte Günther.