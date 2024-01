Bezirksvertretung in Remscheid-Süd Staffelübergabe im „vergessenen Stadtbezirk“

Sie hat Remscheid knapp vier Jahre als Abgeordnete im Düsseldorfer Landtag vertreten, war Vorsitzende des Bauausschusses und des Seniorenbeirates in Remscheid. Begonnen hat Elke Rühl ihre politische Karriere allerdings im Stadtteilparlament des Südbezirks. Ratsherr Karl-Heinz Wilke war es, der sie 1994 ermunterte, sich in der Bezirksvertretung Süd zu engagieren, berichtete Rühl am Montag bei einem Pressegespräch in den Räumen der CDU-Geschäftsstelle am Ebert-Platz. Wilke habe sich mehr Frauenpower im Süden gewünscht, berichtete sie vor Journalisten.