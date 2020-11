Projekt in Remscheid : Neuer Raum für Kultur und Kreativität

Remscheid Sie wollen den Kulturschaffenden auch in Corona-Zeiten eine Bühne bieten: Deswegen haben die Stadt, Vaillant und MS Events das Projekt „Kunst und Kultur in Remscheid“ ins Leben gerufen.

In Zeiten, in denen Museen und Konzertsäle geschlossen sind, soll Remscheid trotzdem klingen und strahlen. Kunst und Musik sollen inmitten der Corona-Krise ihren Platz bekommen. Deswegen hat Maximilian Süss von MS Events gemeinsam mit der Stadt und der Firma Vaillant das Projekt „Kunst und Kultur in Remscheid“ (KuK) aus der Taufe gehoben. „Wir wollen digitales und analoges Erleben miteinander verbinden“, erklärt der Initiator. Dafür laufen in diesen Tagen die Vorbereitungen auf Hochtouren – denn am 28. November fällt der Startschuss für das Projekt.