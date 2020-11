Politik in Remscheid : Neuer Rat startet gleich im Krisenmodus

Blumen gab es für die drei Stellvertreter des Oberbürgermeisters (v.l.): Christine Krupp, Beatrice Schlieper, Burkhard Mast-Weisz und Kai Kaltwasser. Foto: Jürgen Moll

Remscheid CDU-Abweichler hilft Pro Remscheid in Sparkassenverwaltungsrat. Sitzung nach 19 geheimen Abstimmungen schließlich vom Oberbürgermeister gestoppt.

Viele neue Mitglieder, aber auch reichlich alte Hasen sitzen in dem auf 58 Mitglieder angewachsenen Stadtrat. Bei der ersten Sitzung des Gremiums in der neuen Wahlperiode in der Halle West bekamen die Neulinge am Donnerstag gleich einen guten Eindruck der Spannungen, die bereits den alten Rat beschäftigten, die Routiniers erlebten ein Déjà-vu, auf das sie wohl gerne verzichtet hätten.

Es ging vor allem um Wahlen in Ausschüsse und Gremien in dieser konstituierenden Sitzung. Gleich bei zwei Entscheidungen stimmte ein CDU-Mitglied nicht im Sinne seiner Fraktion. Bei der Besetzung der lukrativen Posten im Sparkassenverwaltungsrat hatte das Konsequenzen. Nicht Rosemarie Stippekohl (CDU), sondern Thorsten Pohl (Pro Remscheid) wurde ins Gremium gewählt. Welches ihrer 17 Ratsmitglieder die CDU in diese missliche Lage brachte, ist unbekannt. Denn Pro Remscheid beantragte früh am Abend für alle weiteren Entscheidungen geheime Abstimmung, als klar wurde, dass die anderen sieben Parteien des Rates die Listen für die Besetzung der Ausschüsse so abgestimmt hatten, dass der dreiköpfigen Fraktion nur die Entscheidung blieb, ob sie ein Ratsmitglied oder einen sachkundigen Einwohner in die Gremien entsendet.

Info Acht Parteien und Gruppen vertreten Acht Parteien und Wählergruppen sind im Stadtrat vertreten: SPD (20 Sitze), CDU (17), Grüne (9), FDP (3), Linke (3), Pro Remscheid (3), Wählergemeinschaft (2), Echt Remscheid (1). Rhythmus Der Rat tagt eigentlich alle zwei Monate. Corona hat das durcheinandergebracht.

Einer Demokratie „unwürdig“ nannte Fraktionssprecher André Hüsgen dieses Verfahren und kündigte geheime Abstimmungen an. Das zog die Sitzung in die Länge. Um 22 Uhr unterbrach OB Mast-Weisz die Sitzung – auch weil die Stimmung nach der CDU-Stimme für Pro Remscheid „im Keller war“, wie er auf Nachfrage berichtet. Am Montag wird die Sitzung fortgesetzt.

Immerhin verlief der Start der Marathon-Sitzung harmonisch. Mit großer Mehrheit (nur Pro Remscheid stimmte dagegen) wurden Beatrice Schlieper (Grüne), Kai Kaltwasser (CDU) und Christine Krupp (SPD) als Stellvertreter / Stellvertreterinnen des Oberbürgermeisters gewählt.

Der Rat stimmte zudem dafür, dass ein Vertreter der neu gegründeten Stadtschulpflegschaft dem Schulausschuss als beratendes Mitglied angehören soll. Der OB kündigte an, dass er diesen Beschluss prüfen lassen muss, auch wenn er inhaltlich hinter dem Anliegen stehe. Es gebe unterschiedliche rechtliche Auffassungen darüber, wie eine Beteiligung der Pflegschaft geregelt werden muss.

Schuldezernent Thomas Neuhaus berichtete auf Nachfrage von Brigitte Neff-Wetzel (Linke), dass Ende November mit der Verteilung von 2500 iPads für bedürftige Schüler begonnen werden soll. Die Tablets sollen unter anderem die Teilnahme am digitalen Distanz-Unterricht in Zeiten von Corona ermöglichen. Die Kosten von 1,22 Millionen Euro stammen zu 90 Prozent aus dem „Digitalpakt Schule“, zehn Prozent zahlt die Stadt. Remscheid gehört zu den ersten Kommunen, die Geräte geliefert bekommen.