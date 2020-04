Fußballtalk aus Remscheid : Neuer Podcast – Konzept heißt Legat

Thorsten Legat hat mit dem Remscheider Cedric Pick ein Podcast-Format gestartet. Dabei geht es um den Bundesliga-Fußball, Auf- und Abstiegskampf und immer wieder um den kultigen ehemaligen Profi selbst.

Im Podcast spricht der ehemalige Bundesliga-Profi mit dem Remscheider Moderator und Sportjournalisten Cedric Pick über Fußball. Eigentlich war der Plan, immer über den aktuellen Bundesliga-Spieltag zu sprechen. Doch da aufgrund des Coronavirus momentan nicht gespielt wird, „sprechen wir über Fußball-Themen generell“, sagt Pick. In der ersten Folge ging es darum, wer dieses Jahr die Meisterschaft holt, in der zweiten Folge vom vergangenen Samstag um den Abstiegskampf. Und immer wieder geht es auch um Thorsten Legat selbst. Legat erzählt von seiner Profi-Karriere, Titelgewinnen, Abstiegskämpfen und darüber, wie es war, Joachim Löw als Trainer zu haben. „Jogi hat voll auf mich gestanden. Meine Art und Weise hat ihn total fasziniert“, sagt Legat im Podcast.

Diese Schilderungen, dieses Abschweifen sei Teil des Konzepts, erklärt Cedric Pick. Dass einer von besonderen Spielen, von früher erzählt, sei für die Zuhörer interessant, hofft er. Und dass es dann einer wie Legat ist, der kein Blatt vor den Mund nimmt, sich besonders ausdrückt, „auch mal ein Sprichwort verwechselt“, so Pick, ist wichtiger Bestandteil des Podcasts. Deswegen auch der Name „Die Spieltags-Stammtischer“. Es gehe darum, auch mal Sprüche rauszuhauen, sagt Pick. „Podcasts, die sich mit Fußballtaktik und dem Drumherum beschäftigen gibt es genug auf dem Markt“. Also hofft er, in eine Lücke zu stoßen.