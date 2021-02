Die Folgen des DOC-Urteils : Neuer Plan: Kein neues Stadion am Hackenberg

Neuer Plan: Kein neues Stadion am Hackenberg

Die Pläne für die neue Sportanlage am Hackenberg sollen nicht mehr weiterverfolgt werden. Foto: Stadt Remscheid/Geo 3

Das Scheitern der DOC-Pläne vor Gericht hat erste konkrete Konsequenzen für Lennep. Auf den Bau einer großen Stadionanlage am Hackenberg soll verzichtet werden.

Stattdessen soll der Aschenplatz der SG Hackenberg „zeitnah“ in einen Kunstrasenplatz umgewandelt werden. Auf diesen Plan haben sich Sportbund, Vereine und Verwaltung am Montag geeinigt. Bislang ist der Kunstrasen für die SG Hackenberg Bestandteil der großen Stadionpläne. Die aber sind abhängig von Grundstückserlösen in zweistelliger Millionenhöhe aus dem DOC-Geschäft.