Outlet-Center in Remscheid Neuer Outlet-Investor gibt sich nahbar

Ein junger Mann, gekleidet in Jeans und Pullover, der nicht um den heißen Brei herumredet und am Ende noch zum Mitschreiben seine E-Mail-Adresse buchstabiert. So erlebten die rund 150 Besucher der 3. Lennep-Konferenz am Donnerstagabend in der Aula des Röntgen-Gymnasiums Outlet-Investor Philipp Dommermuth.