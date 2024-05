OGM Cut in Remscheid Neuer Friseur an der Nordstraße eröffnet

Schon früh erkannte Mustafa Bucak, dass er mal ins Friseurhandwerk gehen würde. Schon sein Vater, erinnert sich der 22-jährige Lenneper, übte das Handwerk ohne eine waschechte Ausbildung aus. „Von ihm habe ich diese Leidenschaft sicherlich geerbt bekommen“, vermutet Bucak und schmunzelt. Im Freundeskreis habe er sich schon früh als angehender Frisör versucht, habe Kollegen hin und wieder die Haare geschnitten. In der neunten Klasse absolvierte er schließlich ein Praktikum in einem Frisörsalon. Seine Idee verfestigte sich und so suchte er sich nach seinem Schulabschluss einen Ausbildungsbetrieb. In Lennep am Kreishaus lernte er sein Handwerk, besuchte die Berufsschule und erlangte schließlich seinen Gesellenbrief. Zwei Jahre danach steht Bucak bereits in seinem frisch eröffnetem Geschäft an der Nordstraße und strahlt. „Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen.“