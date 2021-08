Politik in Remscheid : Neuer Anlauf für EMA-Umbenennung

Innenstadt Zwei Versuche gab es in den vergangenen vier Jahrzehnten bereits – jeweils ohne das von den Initiatoren gewünschte Ergebnis. In der kommenden Woche beschäftigt sich die Politik erneut mit einem Antrag zur Umbenennung des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums an der Elberfelder Straße.