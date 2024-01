Umgestaltung der Innenstadt Stadt nimmt neuen Anlauf für eine attraktivere Alleestraße

„Eigentümer sind nicht blauäuig“, ergänzte Senior-Projektleiter Dieter Wahlen vom DSK. Es gehe darum, ihnen deutlich zu mache, welchen Nutzen sie selber davon hätten, wenn sich in ihrer Immobilie etwas ändere. Die Voraussetzungen sind unterschiedlich. Manche Objekte auf der Allee seien in Besitz von großen Fondsgesellschaften und dienten als Abschreibungsobjekte, andere Besitzer reichten die Mieteinnahmen aus den Wohnungen über der Geschäftsebene aus. Großen Druck, sich die leer stehenden Geschäftsräume im Erdgeschoss zu kümmern, gebe es da nicht. Hier könne ein Ansatz sein, die Besitzer davon zu überzeugen, dass eine mit Fördermitteln unterstützte Modernisierung des ganzen Gebäudes auch ihnen Vorteile bringe könne. Bei einem Termin, der sich speziell an die Immobilienbesitzer wendet, will sich das Sanierungsmanagement als neuer Gesprächspartner bald vorstellen, sagte Kalscheuer.