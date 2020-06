Politik in Remscheid : Neuer Anlauf für die „Seebrücke“

Politik in Remscheid

Remscheid Die Seestadt auf dem Berge soll ein „sicherer Hafen“ für mehr geflüchtete Menschen werden, als bisher in Remscheid aufgenommen wurden. Das ist das Ziel eines gemeinsamen Antrags von Grünen und Linkspartei für die Ratssitzung am 18. Juni.

Darin heißt es, dass die Stadt sich bereit erklärt, „zusätzliche geflüchtete Personen aufzunehmen“ und diese Bereitschaft auch bei Bund und Land anzeigt. Zudem sollen zusätzliche Aufnahmeplätze für jene minderjährigen Flüchtlinge angeboten werden, die sich in Auffanglagern in Griechenland befinden. Damit dieser Prozess in Gang kommt, soll die Bundesregierung aufgefordert werden, ein Verfahren zur Übernahmen dieser Personengruppe zu schaffen.