Ansichtssache Wenn der Barbier nach Lennep kommt

Viel umgesetzt aus den zahlreichen Konzepten und Wettbewerben wurde insgesamt gleichwohl nicht. Beschlüsse blieben ohne Folgen, Konzepte wurden in die Schublade getan. Währenddessen haben sich die Bedingungen für den Handel nicht gerade verbessert. Die Ruhe und Leere, die tagsüber in Teilen der Altstadt herrscht, erinnert an manchen Tagen an eine verlassene Filmkulisse. Die Stadt hofft, dass irgendwann in naher Zukunft die Outlet-Besucher den so charmanten Rundling wieder wachküssen mögen. Bis dahin könnten allerdings noch ein paar Jahre vergehen.