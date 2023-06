Ansichtssache in Remscheid Neue Wege beim dritten Anlauf für ein Outlet-Center

So richtig verstanden hat das Urteil des Oberverwaltungsgerichts in Münster aus dem Herbst 2020 kaum jemand. Fest steht: Nicht die Klagen der Lenneper DOC-Gegner bedeuteten am 28. Oktober den Anfang vom Ende der DOC-Pläne des britischen Outlet-Spezialisten McArthurGlen. Es waren Festschreibungen im Bebauungsplan, die zur Ablehnung der Pläne für ein 170-Millionen-Euro-Projekt führten.