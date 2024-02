SPD-Delegation zu Gast in Remscheid Mieter erheben schwere Vorwürfe gegen die Velero

Es ist ein großes Wort, auch für die Mieter der Velero-Häuser am Hasenberg: Betrug. Ihre Hausverwaltung habe Geld per Einzugsermächtigung eingezogen, das weder in die Miete, noch in die Nebenkostenabrechnung fließe. Dabei handele es sich um kleine Beträge, einmal 20 Euro im März 2022, dann „50 oder 30 Euro im September“, wie die Mietersprecherin Carola Engels am Dienstagabend bei einem Besuch von Sven Wolf und Sarah Philipp (beide SPD) mitteilte. „Bei mir sind es 700 Euro, die einfach verschwunden sind. Wo ist unser Geld? Das ist Betrug. Gegenüber uns, vielleicht auch gegenüber dem Finanzamt. Aber das weiß ich nicht“, sagte Engels. „Das Geld ist einfach unterm Tisch verschwunden“, ist sie überzeugt.