Verkehr in Remscheid Das ändert sich in der Baustelle am Ebert-Platz

Was passiert mit dem Tunnel? Er verschwindet. Ursprünglich war überlegt worden, den Tunnel von den Seiten her zu verfüllen, berichtet Fey. Davon hat man aber Abstand genommen. Nun wird der Abschnitt von oben her geöffnet und dann zugeschüttet. Bereits seit Anfang der Bauarbeiten im August sind die Zugänge zu dem von vielen Menschen als Angstraum empfundenen Tunnel mit Gittern gesperrt. Eine zweite Querungsmöglichkeit für Fußgänger in Richtung Ebert-Platz/Markt gibt es aktuell an der Ecke Ludwigstraße hinter dem Ämterhaus.