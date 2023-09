Medizinische Versorgung in Remscheid Neue Sorge vor Engpass bei Kinderärzten

Welcher Arzt nimmt noch Kinder auf? Mit dieser Frage wendete sich eine Mutter vor einigen Tagen an die Mitglieder der Facebook-Gruppe „Remscheider unter Remscheidern“. Als Grund für ihre Frage nennt die Lenneperin die Nachricht, dass ihre bisherige Kinderarztpraxis, das MVZ Helios in Lennep, „nach und nach“ schließen werde. Sie sei als erste betroffen, weil die Ärztin, die ihre Familie behandelt hat, als erste ausscheiden werde. Käme dies so, würde in Lennep nach der Schließung der Praxis an der Albert-Schmidt-Allee künftig nur noch eine Kinderarztpraxis zur Verfügung stehen.