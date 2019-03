Politik in Remscheid : Neue Runde in Neuenkamp

Das Objekt der Begierde: Die Sportanlage Neuenkamp hat die Stadt vom Eigentümer RSV gepachtet. Sie ist die sportliche Heimat des BV 10, der hier auch gerne bleiben würde. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Lange hat die Politik auf Zahlen für Kauf und Umbau der Anlage durch die Stadt gewartet. Nun mischt der RSV als Eigentümer die Karten neu. Die Politik will Klarheit.

Mehr als ein Jahr hat der Sportausschuss auf diese Zahlenaufstellung gewartet: Zwischen 4,9 und 5,3 Millionen Euro würde es kosten, wenn die Stadt die Sportanlage Neuenkamp vom Grundstücksinhaber Remscheider SV kaufen, die im Aschenboden befindlichen Altlasten entsorgen und den Fußballplatz anschließend mit einem Kunstrasenfeld versehen würde. Größter Posten in dieser Rechnung sind die 3,625 Millionen Euro, die der RSV der Stadt als Kaufpreisforderung übermittelt hatte. Zu einer Aussprache oder gar einer Abstimmung darüber, ob die Stadt das Gelände zu diesen Bedingungen ankaufen und in einen von dem hier heimischen Traditionsverein BV 10 sehnsüchtig erhofften Kunstrasenplatz umwandeln soll, kam es am Mittwochabend bei der Sitzung im Rathaus Lüttringhausen allerdings nicht.

Bei einem Besuch von Vertretern des BV 10 im Rathaus hatte die Stadtverwaltung vor wenigen Tagen den Hinweis bekommen, dass ein Investor dem RSV 1,5 Millionen Euro als Kaufpreis für das Gelände geboten haben soll. Dort soll Wohnbebauung entstehen.

Info RSV hat Pachtvertrag mit der Stadt gekündigt Pachtvertrag Um „keine Fristen zu versäumen“, so Hartmut Bau, hat der RSV den seit 1990 laufenden Pachtvertrag mit der Stadt zum

1. Juni 2020 gekündigt. Alternativen Sollte es zu keiner Einigung kommen, würde die Sportverwaltung dem BV 10 eine neue sportliche Heimat anbieten. Das könnte etwa ein Platz auf der neuen Sportanlage in Hackenberg sein. Der Verein sieht seine Heimat aber im Südbezirk. Entsorgung Ein Zuschuss vom Land für die Kosten der Entsorgung des belasteten Kieselrots in der Laufbahn gäbe es nur dann, wenn die Kommune Eigentümer des Geländes ist.

Was diese Aussage für das Zahlenwerk der Stadt bedeute, wollte Gabriele Kemper-Heibutzki (CDU) von Sportdezernent Thomas Neuhaus wissen. Der will sich bei diesem Thema nicht auf Hörensagen verlassen. „Wir können die Zahlen erst aktualisieren, wenn wir etwas Schriftliches vom RSV haben“, sagte Neuhaus. Man werde also erneut Kontakt zum RSV aufnehmen, um zu klären, ob es tatsächlich andere Preisvorstellungen gebe. Eine Nutzungsänderung für den Zweck einer Wohnbebauung würde „drei Jahre oder mehr dauern“, sagte Neuhaus. Zuvor hatte er noch mal klargemacht, dass die Gutachter der Stadt den Wert des Grundstücks am Neuenkamp auf der Basis der aktuellen Nutzung als Sportfläche bei 540.000 Euro taxieren. Die Preisvorstellung des RSV wiederum, so hatte Neuhaus die Politik bereits Ende 2018 informiert, gehe von den deutlich höheren Quadratmeterpreisen für eine altlastenfreie Gewerbefläche aus.

RSV-Vorstand Hartmut Bau bestätigte auf Nachfrage der BM das Interesse eines Investors. Der RSV will mit der Stadt im Gespräch bleiben, vermisst bislang aber „den Willen, zur einer Einigung“ zu kommen. Seit zwei Jahren führe man gute Gespräche, ein konkretes Kaufangebot habe die Stadt aber nie gemacht. Die 3,6 Millionen Euro, die jetzt in der Vorlage der Stadt auftauchen, seien ein Wert, den die Gutachter der Stadt selber ermittelt haben. Er stammt aus der Zeit, als es Pläne gab, in Neuenkamp ein Berufskolleg anzusiedeln. Ziel des Vorstands müsse sein, das Optimale für den Verein rauszuholen.