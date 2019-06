Kultur in Remscheid : Neue Impulse für die Stadt

Sven Wiertz ist sowohl Stadtkämmerer als auch Kulturdezernent. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Für die Veranstaltungen im Teo Otto Theater soll mehr Neugierde geweckt werden.

Für die neue Spielzeit sind zwei wichtige Positionen im Kulturbetrieb neu besetzt worden. Die Stelle des GMD und der künstlerischen Theaterleitung. Welche Impulse erwarten sie von diesen Personen?

Wiertz Das ist eine neue Etappe, die begonnen wird mit Daniel Huppert und Sven Graf. Ich möchte ungern so früh Erwartungen formulieren. Wir haben bei der Vorstellung von Herrn Huppert im Haus Müngsten gesehen, dass der Weg, den er beschreiten wird, etwas anders ist als der seines Vorgängers. Da gibt es eine neue Perspektive für die Symphoniker. Und natürlich für das Teo Otto Theater. Was beide unabhängig voneinander gesagt haben ist, dass sie keine Brüche produzieren wollen, sondern die Programme aus dem Bestehenden weiterentwickeln wollen. Ich erwarte eine spannende Zeit – mit dem einen oder anderen neuen Impuls in die Stadt hinein.

Info Künstlerischer Leiter des Theaters stellt sich vor Kulturausschuss Nächste Woche Dienstag stellt sich der neue Künstlerische Leiter des Teo Otto Theaters, Sven Graf, im Kulturausschuss vor. Zugleich wird die neue Spielzeit der Bergischen Symphoniker und der Spielplan des Theaters für 2019/2020 präsentiert. Die öffentliche Sitzung findet im Deutschen Werkzeugmuseum statt. Sie beginnt um

17 Uhr.

Ihr Vorgänger Herr Dr. Henkelmann hat mit dem Instrument der Platzausnutzung gearbeitet. Ist das auch etwas, auf das Sie achten?

Wiertz Die Frage, wie viele Karten verkauft werden, sollte man betrachten. Wenn man das als Quote bezeichnen will, muss ich sagen, Kultur darf man nicht ausschließlich auf Quote reduzieren. In der Kultur muss stets auch ein Raum vorhanden sein für Neues, für etwas, das gegen den Zeitgeist steht, für etwas, das Kritik hervorruft und damit nicht zwingend gleich zum „Quotenschlager“ wird. Wir werden also nicht nur ausverkaufte Häuser präsentieren. Die neuen Leiter sollen ein Angebot komponieren, das klangvoll und hörbar für die Stadt und die Region ist.

Auffällig ist, dass keine Frau eine der Positionen übernommen hat.

Wiertz Bei der Auswahl von Herrn Huppert war ich nicht direkt beteiligt. Bei Sven Graf lässt sich sagen: Im Gegensatz zur ersten Runde waren es deutlich mehr Bewerber. Das Bewerberfeld war interessanter. Offenbar ist es doch ein Unterschied, ob man eine halbe Stelle oder eine Dreiviertelstelle anbietet. Bei den neun Bewerbern, die wir eingeladen haben, haben wir fast Parität gehalten mit fünf Frauen und vier Männern. Am Ende hat Graf mit seiner Art, mit seinen Kenntnissen aus seiner Arbeit mit der Konzertagentur und vor allem durch die Beschäftigung mit der Stadt bei allen Beteiligten ein sehr gutes Bild hinterlassen.

Die Werbung für Kultur ist in der Seestadt auf dem Berge immer ein Problem. Der Internetauftritt des Teo Otto Theaters erscheint im Vergleich zu anderen Bühnen etwas rückschrittlich. Wird sich da etwas ändern?

Wiertz Bei der Werbung müssen wir schauen, wie sich der Geschmack der Nutzer ändert. Das Teo Otto Theater ist gegenwärtig auf einer Unterseite der Stadt präsentiert. Wir müssen generell immer wieder schauen, was wir verbessern können, um mehr Menschen zu erreichen. Wir haben bei der Werbung zum Beispiel den Dreimonatsleporello aufgelegt als unterjährige Ergänzung des Theater-Almanachs. Das kommt bereits gut an.

Bei den Symphonikern gab es immer das Problem, dass die Orchester GmbH nicht als Veranstalter auftritt. Hat man überlegt, das Orchester mehr als Veranstalter seiner Konzerte wirken zu lassen?

Wiertz Diese Überlegung hat es im Zuge der Diskussion über eine zukunftsfähige Finanzierung der Symphoniker gegeben. Bisher haben wir den Status quo erhalten. Wobei ich durchaus sagen kann, ich könnte mir eine stärkere wirtschaftliche Beteiligung der Symphoniker am Erfolg vorstellen. Das sähe so aus, dass die durchschnittlichen Einnahmen der vergangenen Jahre an die beiden Häuser gehen. Und die Mehreinnahmen gestaffelt an die Theater und das Orchester. Das ist anderswo nicht unüblich. Darüber würde ich gerne noch einmal nachdenken, damit die Symphoniker an dem Erfolg unmittelbar partizipieren können. Sie tun es bereits über den Orchestersoli, der sehr gut funktioniert. Wir haben dadurch das Orchester auf ein sicheres Gleis gestellt.

Jeder Jugendliche kann für fünf Euro ins Theater gehen. Viele Freikarten sind im Angebot. Aber die Jugend erreicht man nicht wirklich. Liegt das auch an der Werbung?