Remscheider können Anregungen geben Neue Ideen für Lennep gesucht

Mit einem neuen Online-Beteiligungsformat ermuntert die Stadtverwaltung die Bürger, sich aktiv mit Anregungen und Ideen an der Gestaltung der Lenneper Zukunft zu beteiligen. Seit Montag ist im Internet die Seite www.lennep-entwickeln.de aufrufbar. Auf einer Ideenkarte können Menschen, die in Lennep leben, wohnen und arbeiten, Vorschläge für Verbesserungen und Veränderungen in ihrem Stadtteil machen.