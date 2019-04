Engagement in Lennep : Neue Gans am Gänsemarkt

Remscheid Ein bisschen jünger sieht sie aus. Aber ansonsten steht sie dem Original in Nichts nach.

Die neue Gans am Brunnen in Lennep wurde am Freitag offiziell mit Bürgern, Politikern sowie dem Nachtwächter Gustav om Hackenberge (Lothar Vieler) und Wilhelm Conrad Röntgen (Harald Blondrath von den IG Stadtführern) eingeweiht. Bei einer kleinen Feierstunde wurde das Wasser angestellt, sodass es nun wieder aus dem Schnabel des Bronzetieres beruhigend in den Gänsebrunnen plätschern kann.