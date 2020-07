Bauarbeiten in Remscheid vor dem Abschluss : Neue Fahrbahndecke in der Innenstadt

Neue Fahrbahndecke in der Innenstadt

Bauarbeiten in Remscheid vor dem Abschluss

Innenstadt Die Technischen Betriebe Remscheid beenden zum Ende der Woche die Baustelle Salemstraße und Peterstraße. Neuer Asphalt wurde auf einer Fläche von 5800 Quadratmetern aufgebracht. 150.000 Euro gibt die Stadt dafür aus.

Katja Mirbach wohnt an der Peterstraße. Seit über zwei Wochen hat sie die Bauarbeiter der Firma Eurovia vor der Haustüre. Sie haben die marode Fahrbahndecke entfernt, Bordsteinkanten erneuert und dafür gesorgt, dass bis heute Abend der neue Belag aufgetragen werden kann.

Für Mirbach und die zahlreichen Anwohner in diesem zentralen Innenstadtbereich bedeuten die Bauarbeiten lästige Einschränkungen der alltäglichen Routine. „Das Parken war in den vergangenen Tagen immer recht schwierig“, sagt sie. Wer über keine Garage verfügt, der musste am besten vor sieben Uhr das Feld geräumt haben.