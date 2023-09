Viele Infektionen in Remscheid erwartet Für wen sich die neue Corona-Impfung lohnt

„Wir werden die nächste Corona-Welle kriegen“, sagt Jens Pfitzner, Leiter des Remscheider Gesundheitsamtes. Das hört sich zwar erst einmal bedrohlich an, doch Pfitzner entwarnt im gleichen Atemzug: „Man muss sagen, dass Corona mittlerweile eingegangen ist in das normale Infektionsgeschehen im Herbst.“ Die mit sinkenden Temperaturen zu erwartende neue Welle sei „in der Gefährlichkeit weitaus geringer einzustufen als in den Vorjahren“.