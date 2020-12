Pandemie in Remscheid : Neue Corona-Fälle in Schulen und der Kita „Confetti“

Neue Corona-Fälle in Schulen und der Kita „Confetti“

Pandemie in Remscheid

Remscheid 216 Remscheider sind mit dem Coronavirus infiziert und befinden sich in angeordneter Quarantäne, meldet das städtische Gesundheitsamt am Donnerstag. Außerdem müssen sich 822 Personen isolieren, da sie als Verdachtsfälle gelten.

Die Krankenhäuser in der Seestadt auf dem Berge berichten derweil von 29 Covid-19-Patienten in stationärer Behandlung, neun davon liegen auf der Intensivstation. Der 7-Tage-Inzidenz-Wert, der die Anzahl an Neuinfektionen innerhalb einer Woche beschreibt, steht bei 139,2.