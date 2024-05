Ausgehen in Remscheid Neue Bar bereichert Kneipenviertel an der Alten Bismarckstraße

Die beiden Außenterrassen, eine direkt neben der Bar und die andere gleich gegenüber, wird Stabile in den kommenden Tagen in Betrieb nehmen. „Die Möglichkeit der Außenterrasse war mir sehr wichtig“, betont Stabile. Er wird eine der insgesamt fünf Holzterrassen übernehmen, die die Stadt nach jahrelanger Planung in 2022 offiziell eröffnete und den Gastronomen zur Bespielung übergab. Die Idee, die unter anderem von den Gastronomen selbst, mit Unterstützung von My Viertel und dem damaligen Innenstadtmanager entwickelt wurde, Markt und die Alte Bismarckstraße langfristig in ein Kneipenviertel zu verwandeln, sieht sich durch die Außengastronomie – besonders in den Sommermonaten – bereichert. Auch Stabile ist überzeugt, dass die Alte Bismarckstraße an sonnigen Tagen wieder zum Anziehungspunkt wird. Mit den übrigen Gastronomen im Viertel verstehe er sich gut. „Niklas (Bergmann) von Vis-a-Vis und Saxo kenne ich schon länger und im Café Roma weiter unten, habe ich zwölf Jahre lang meinen Kaffee getrunken.“