Wieder Aufregung in Lennep Gans steht plötzlich neben dem Brunnen

Lennep · Neue Aufregung am Gänsebrunnen am Rande der Altstadt. Die bronzene Gans, die hier Wasser speit, stand mitsamt dem Sockelstein, auf dem sie befestigt wurde, am Donnerstagmorgen plötzlich neben dem Brunnen.

15.06.2023, 12:01 Uhr

Das Wahrzeichen steht neben dem Brunnen am Lenneper Gänsemarkt. Foto: Dr. Gerhard Wollnitz

(hr) Weder die acht Kilo schwere Gans noch der 30 Kilo schwere Stein haben Schaden genommen, berichtet Thomas Schmittkamp vom Verein „Lennep Offensiv“, der sich seit Jahren um den Brunnen und die Gans kümmert. Anwohner hatten beobachtet, dass Kinder auf der Gans geritten seien, sagt Schmittkamp. Möglicherweise habe sich der Stein dabei gelockert, vermutet er. Die Firma Cahore soll Gans und Stein nun wieder sicher im Brunnen befestigen. Erst vor ein paar Monaten war die Gans nach einem Diebstahl bei einem Schrotthändler aufgetaucht, der sich an die Polizei wandte. Das beschädigte Wahrzeichen wurde vom Verein repariert und kehrte auf den Brunnenrand zurück.

(hr)