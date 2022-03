Stiftung Tannenhof in Lüttringhausen : Neubau wird ein Lichtblick

Lüttringhausen Das Gebäude „Haus A“ wird abgerissen, ein viergeschossiger Neubau wird an selber Stelle entstehen. Die ersten Bagger sind bereits angerückt.

In Zeiten von Krieg und Corona und den damit einhergehenden Sorgen und Nöten nehmen Ängste zu, noch mehr Menschen werden dünnhäutiger, mitunter schwermütig. Teils so sehr, dass medizinische Unterstützung notwendig wird. Depressionen und andere psychische Erkrankungen werden bereits seit 125 Jahren in der Evangelischen Stiftung Tannenhof in Lüttringhausen behandelt. Weil viele der Gebäude auf dem Gelände sowie die veralterten Aufteilungen längst nicht mehr den Ansprüchen an eine moderne Psychiatrie für die Nahversorgung entsprechen, wurde vor zwölf Jahren ein baulicher Entwicklungsplan entworfen. Seitdem ist viel passiert: Unter anderem wurden Fluchttreppenhäuser an die Bestandsgebäude angebaut, die Zentrale Notaufnahme wurde modernisiert und: Die integrativen Patienten (Patienten, die über eine Akutbehandlung hinaus psychiatrische Unterstützung benötigen), sind aus dem „Haus A“ in neue Wohnstätten auf dem Gelände gezogen. Und damit ist nun auch der Weg frei für das bislang größte Projekt im Rahmen des Entwicklungsplans.