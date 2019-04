Lüttringhausen : „Quantensprung“ am Tannenhof

Lüttringhausen Das gestern eingeweihte Wohnhaus gleich an der Remscheider Straße soll Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen mehr persönlichen Freiraum und Sicherheit bieten. Der Weg zur Umsetzung war lang.

Mancher von Ihnen hat schon 40 oder mehr Krankenhausaufenthalte hinter sich. Ihre psychische Erkrankung geht einher mit einem Suchtproblem. Für 16 Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen und einem besonders hohen Betreuungsbedarf war gestern ein besonderer Tag. Die Stiftung Tannenhof feierte am Mittag die Einweihung der neuen Wohnstätte an der Remscheider Straße 80.

Uwe Leicht, geistlicher Vorsteher der Stiftung Tannenhof sprach in seinen Grußworten von einem „Quantensprung“, den der Umzug bedeute. Bislang wurden die Menschen in einem Gebäude mitten auf dem Gelände betreut, sie wohnten in Doppelzimmern, teilten sich ein Badezimmer, lebten zusammen in einer großen Wohngruppe.