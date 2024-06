Jubiläum in Remscheid Sekundarschule feiert ihr 10. Jubiläum

Dabei unterhält die Sekundarschule ein spannendes Konzept, das sie der Schulleiterin zufolge von vergleichbaren Einrichtungen auf dem Stadtgebiet unterscheide: „Für uns ist Teilhabe und die Selbstverwirklichung der Schüler enorm wichtig“, sagte sie. Hier liege der Fokus nicht darauf, einfach nur Wissen zu vermitteln, das in der Praxis kaum Anwendung findet. „Wir pflegen eine sehr intensive Beziehungsarbeit. Für Kinder und Eltern, für die das vorrangig wichtig ist, sind wir die richtige Schule“, erläuterte Wiegand. Obwohl die jungen Menschen auch an der Sekundarschule Leistungen erbringen müssten, versuche das Lehrerkollegium den Druck weitestgehend von den Schülern fernzuhalten: „Wir wollen den Kindern stattdessen helfen, ihren eigenen Weg zu finden in einer ungewissen und komplexen Welt.“ Besonders wichtig sei den Beteiligten deshalb auch, den Kindern so lange wie möglich alle Optionen und Bildungswege offen zu halten, betonte Heidtmann: „Wir wissen von Ehemaligen, die das Abi gemacht haben, die heute studieren oder auch eine Ausbildung gemacht haben.“ Die individuelle intensive Betreuung zeige sich auch in den Laufbahnen von Schülern, von denen man es erst nicht erwartet habe, erläuterte er: „Ein ehemaliger Schüler ist mit einem Förderbedarf zu uns gekommen, hat hier tolle Leistungen erbracht und macht mittlerweile das Abitur.“