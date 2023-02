Karneval im Bergischen Land Remscheids Narren sind nach langer Pause in Feierlaune

Innenstadt · In einem gut besuchten Rathaussaal wird der offizielle Start in den Straßenkarneval an Weiberfastnacht mit viel Schwung, witzigen Kostümen und guter Laune gefeiert. Zu Beginn wird der Opfer des Erdbebens in der türkisch-syrischen Grenzregion gedacht.

16.02.2023, 16:10 Uhr

13 Bilder Möhnen stürmen das Rathaus 13 Bilder Foto: Jürgen Moll